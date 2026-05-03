I giardini segreti di Venezia | i 7 più belli da visitare anche quello della Principessa Sissi

Venezia, nota per i suoi canali e il suo patrimonio storico, cela anche sette giardini nascosti tra le sue calli. Tra questi si trova anche il giardino che un tempo era di proprietà di una principessa. Questi spazi verdi offrono un'idea diversa della città, presentando aree di relax e di quiete immersi in un contesto urbano unico. La loro bellezza si svela attraverso piante, statue e percorsi che invitano a una passeggiata tra storia e natura.

La città di pietra, Venezia, nasconde giardini meravigliosi da visitare almeno una volta nella vita, angoli di paradiso dove la natura sfida l'acqua e il marmo. Maggio è il momento perfetto per scoprire questo volto segreto della laguna, quando il profumo dei glicini si mescola alla brezza marina.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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