Ai Giardini Trauttmansdorff si sono svolti incontri tra agricoltori e operatori turistici per discutere di come migliorare l’accoglienza nei masi. Sono stati presentati anche i nuovi ambasciatori del territorio altoatesino, chiamati a rappresentare e promuovere la regione. L’obiettivo è favorire un’integrazione tra agricoltura e turismo, valorizzando le eccellenze locali. Le iniziative mirano a rafforzare il rapporto tra le aziende agricole e il settore turistico.

? Domande chiave Come possono i giardini botanici migliorare l'accoglienza nei masi?. Chi sono i nuovi ambasciatori del territorio altoatesino?. Perché l'orto contadino è diventato un ponte per i turisti?. Cosa accade quando agricoltura e turismo uniscono le forze?.? In Breve Partecipazione di circa cento gestori del marchio Gallo Rosso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff.. L'assessore Luis Walcher sottolinea la collaborazione tra agricoltura e accoglienza turistica.. Gabriele Pircher evidenzia l'importanza di trasmettere l'unicità del patrimonio paesaggistico locale.. Hans J. Kienzl promuove i gestori come ambasciatori delle bellezze dell'Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merano: agricoltura e turismo si incontrano ai Giardini Trauttmansdorff

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