Casoria pitbull azzanna al volto una 25enne | come la ha ridotta
Una ragazza di 25 anni è stata azzannata al volto da un pitbull mentre cercava di proteggere il suo cane. L’incidente è avvenuto a Casoria, segnando l’ultimo episodio di una serie di aggressioni canine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La proprietaria dell’animale è stata denunciata. La scena è stata ricostruita da testimoni presenti sul luogo.
L'ultimo caso di una lunga e inquietante serie. L'ultimo caso di un pitbull che ferisce una persona. La vittima è una 25enne, azzannata al volto mentre tentata di difendere il suo bassotto. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio a Casoria, a nord di Napoli. La ragazza si trovava nei giardinetti di via Mauro Calvanese insieme al proprio cane, in una zona destinata proprio agli animali. Nello stesso recinto era presente anche un'altra donna con un pitbull. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il pitbull sarebbe riuscito a liberarsi dal guinzaglio, dirigendosi verso il bassotto della ragazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Ragazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria (Napoli) per proteggere il suo bassottoUna ragazza di 25 anni è stata ferita al volto da un pitbull in un parco pubblico a Casoria, Napoli, mentre cercava di proteggere il suo bassotto.
Italia, pitbull azzanna una donnaNel primo pomeriggio, una donna si trovava vicino a un cane di razza pitbull quando è stata attaccata improvvisamente dall’animale.