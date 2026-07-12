Casoria pitbull azzanna al volto una 25enne | come la ha ridotta

Notizia in breve

Una ragazza di 25 anni è stata azzannata al volto da un pitbull mentre cercava di proteggere il suo cane. L’incidente è avvenuto a Casoria, segnando l’ultimo episodio di una serie di aggressioni canine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La proprietaria dell’animale è stata denunciata. La scena è stata ricostruita da testimoni presenti sul luogo.