italia pitbull azzanna una donna

Nel primo pomeriggio, una donna si trovava vicino a un cane di razza pitbull quando è stata attaccata improvvisamente dall’animale. La donna stava cercando di prendersi cura del cane, ma in breve tempo la situazione è degenerata e si è verificata l’aggressione. I soccorsi sono intervenuti sul posto, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche sul caso.

Una donna aggredita da un pitbull mentre cercava semplicemente di accudirlo, in un pomeriggio che si è trasformato in pochi istanti in un incubo. L’episodio si è verificato oggi, domenica 26 aprile, nel comune di Barano d’Ischia, in provincia di Napoli, all’interno di un’abitazione privata. La vittima, secondo le prime informazioni, si era recata a casa del fratello, impossibilitato a occuparsi dell’animale, con l’intenzione di portargli del cibo. Un gesto quotidiano che si è però concluso con un violento attacco. Il cane, un pitbull, avrebbe reagito in maniera improvvisa e aggressiva, scagliandosi contro la donna e iniziando a morderla con forza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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