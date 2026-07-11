Ragazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria Napoli per proteggere il suo bassotto

Notizia in breve

Una ragazza di 25 anni è stata ferita al volto da un pitbull in un parco pubblico a Casoria, Napoli, mentre cercava di proteggere il suo bassotto. L'aggressione si è verificata in presenza di altre persone. La giovane è stata soccorsa dal 118 e dalla Polizia Locale, che ha inviato un'unità guidata dal comandante Pasquale Pugliese. La donna ha riportato ferite al volto e ha ricevuto le cure sul posto.