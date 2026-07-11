Ragazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria Napoli per proteggere il suo bassotto

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 25 anni è stata ferita al volto da un pitbull in un parco pubblico a Casoria, Napoli, mentre cercava di proteggere il suo bassotto. L'aggressione si è verificata in presenza di altre persone. La giovane è stata soccorsa dal 118 e dalla Polizia Locale, che ha inviato un'unità guidata dal comandante Pasquale Pugliese. La donna ha riportato ferite al volto e ha ricevuto le cure sul posto.

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Una ragazza di 25 anni è stata morsa al volto da un pitbull per difendere il suo bassotto. L'aggressione in un parco pubblico. Soccorsa da 118 e dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Pasquale Pugliese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Ragazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria (Napoli) per proteggere il suo bassotto; Pitbull aggredisce un bassotto, 25enne morsa al volto mentre tenta di salvarlo.

ragazza 25enne morsa inRagazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria (Napoli): stava difendendo il suo bassottoLa 25enne, in compagnia del suo bassotto, si trovava nei giardinetti di via Mauro Calvanese, a pochi passi dal comando dei caschi bianchi, dove si trova un'area per lo sgambettamento dei cani. fanpage.it

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