La polizia nel Regno Unito ha arrestato venerdì un sospettato in relazione all’omicidio di un’ex parlamentare e concorrente di reality show. Le forze dell’ordine hanno circondato l’abitazione della vittima, e sono state diffuse immagini dall’alto della zona bloccata. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’arresto o sul sospettato. La polizia ha confermato che l’indagine prosegue senza ulteriori aggiornamenti.

La polizia britannica ha reso noto di aver arrestato venerdì un sospettato per l’uccisione di Ann Widdecombe, ex parlamentare britannica e concorrente di reality show. La Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione nel sud-ovest dell’Inghilterra, a causa di gravi ferite. Un filmato aereo ottenuto dall’agenzia AP mostra la casa dell’ex parlamentare a Dartmoor. Un uomo britannico di 26 anni è in stato di fermo, ha dichiarato Matt Longman, vice capo della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il crimine non viene considerato di natura terroristica e non vi sono elementi che ne suggeriscano una motivazione politica, ha affermato Longman. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, omicidio Widdecombe: le immagini dall'alto dell'abitazione circondata dalla polizia

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