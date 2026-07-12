Il Comune e Sogepu hanno dichiarato che non sono state riscontrate irregolarità nel calcolo della Tari. La questione sarà comunque valutata dall’Auri, che si occuperà di analizzare eventuali anomalie, mantenendo un impegno alla trasparenza pubblica.

Caso Tari: Comune e Sogepu respingono le possibili anomalie sul calcolo della tariffa rifiuti e ribadiscono il ruolo centrale di Auri che esaminerà la questione, "nel segno della massima trasparenza pubblica". In merito alla recente segnalazione formale depositata dall’ex amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci sulla gestione della Tari, sia l’amministrazione comunale sia l’attuale consiglio di amministrazione dell’azienda di servizi hanno espresso una posizione chiara e convergente, tesa a ridefinire i rispettivi ruoli istituzionali e a respingere l’ipotesi di anomalie interne con due distinte note arrivate nella mattinata di ieri. Il Comune ha evidenziato che, "in base alle verifiche condotte dalla propria struttura tecnica, non sono emerse irregolarità o anomalie procedurali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Tari, arrivano le repliche: "Non sono emerse irregolarità"

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