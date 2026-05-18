I corsi per OSS in Campania avranno controlli più severi dalla Regione dopo le irregolarità emerse nelle scorse settimane

Dopo le irregolarità emerse nelle scorse settimane nei corsi per Operatori Socio Sanitari in Campania, la Regione ha deciso di intensificare i controlli. Fanpage.it aveva documentato alcune irregolarità, portando l’attenzione sulla situazione. L’assessora regionale al Lavoro ha annunciato che saranno adottati controlli più rigorosi per verificare il rispetto delle norme. La decisione arriva a seguito delle segnalazioni e delle verifiche svolte in questi ultimi giorni.

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