I corsi per OSS in Campania avranno controlli più severi dalla Regione dopo le irregolarità emerse nelle scorse settimane

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le irregolarità emerse nelle scorse settimane nei corsi per Operatori Socio Sanitari in Campania, la Regione ha deciso di intensificare i controlli. Fanpage.it aveva documentato alcune irregolarità, portando l’attenzione sulla situazione. L’assessora regionale al Lavoro ha annunciato che saranno adottati controlli più rigorosi per verificare il rispetto delle norme. La decisione arriva a seguito delle segnalazioni e delle verifiche svolte in questi ultimi giorni.

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Le irregolarità documentate da Fanpage.it hanno spinto la Regione ad agire: l'assessora al Lavoro Angelica Saggese spiega le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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