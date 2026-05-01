Le ispezioni nelle aziende in Lombardia | nel 68% dei controlli sono emerse irregolarità

Nel corso del 2025, l’Ispettorato del lavoro ha effettuato numerosi controlli nelle aziende lombarde. In più di due casi su tre, sono state riscontrate irregolarità legate a lavoro nero, problemi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e, in alcuni casi, anche il coinvolgimento di minorenni. I controlli sono stati condotti in vari settori produttivi, evidenziando un’ampia presenza di irregolarità tra le imprese della regione.

Milano, 1 maggio 2026 – Lavoro nero, violazioni in materia di salute e sicurezza, anche casi di lavoro minorile: nel 2025, il 68% delle verifiche dell’Ispettorato del lavoro hanno portato ad accertare irregolarità tra le aziende lombarde. I numeri. Il dato è sostanzialmente invariato rispetto al 2024, anche se resta inferiore a quello nazionale che si attesta a quota 74%. Secondo il Rapporto annuale dell’attività di vigilanza, sono stati 13.726 gli accessi avviati tra impese lombarde, di cui 12.306 ispezioni e 1.420 verifiche e accertamenti. Le ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono state 7953, 239 quelle in materia di autotrasporto e 4346 le ispezioni su salute e sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le ispezioni nelle aziende in Lombardia: nel 68% dei controlli sono emerse irregolarità Notizie correlate Ispezioni nelle officine meccaniche: “Irregolarità in tutte le aziende controllate”Empoli, 7 aprile 2026 – Rispetto agli anni passati, non è l’edilizia la “maglia nera” della sicurezza nell’Empolese, bensì il settore delle... Plasma sprecato, gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verificheANCONA – Sarà inviata - per quanto di competenza - alla Procura della Repubblica di Ancona, alla Procura regionale della Corte dei Conti delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, 5000 ispezioni nelle aziende varesine. I settori più a rischio; Seregno, Mariani: Da quando ho presentato gli esposti su A2A–Aeb, continua la persecuzione. Nuova ispezione alla caldaia per l’ex consigliere comunale; BASILICATA. CAPORALATO E SICUREZZA SUL LAVORO. GIRO DI VITE DEI CARABINIERI. ISPEZIONI IN AZIENDE. DUE DENUNCE. AMMENDE. Lombardia, pacchetto Regione di 20 misure per le imprese/ Guidesi: supporto aziende fa crescere il lavoroCompleto il pacchetto sulle imprese con le 20 misure di sostegno alle aziende: l'annuncio e i progetti di Regione Lombardia per un investimento da 400 mln SBLOCCATE NUOVE 20 MISURE PER LE AZIENDE IN ... ilsussidiario.net Inps, ispezioni nelle aziende: in un anno oltre 1.500 irregolarità. Raffica di sanzioniPADOVA - Imprese non a norma: la piaga maggiore è quella del lavoro nero, ma le violazioni sono di tutti i tipi. Dai contributi non pagati all'utilizzo errato degli ammortizzatori sociali, dai ... ilgazzettino.it Lombardia regina del ponte del Primo Maggio. Ma quali sono le mete più gettonati per la mini-vacanza di venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio - facebook.com facebook #24aprile IX Congresso FenealUil Lombardia. Rieletto Riccardo Cutaia Segretario Generale. #Insiemepercostruire x.com