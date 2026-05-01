Le ispezioni nelle aziende in Lombardia | nel 68% dei controlli sono emerse irregolarità

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2025, l’Ispettorato del lavoro ha effettuato numerosi controlli nelle aziende lombarde. In più di due casi su tre, sono state riscontrate irregolarità legate a lavoro nero, problemi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e, in alcuni casi, anche il coinvolgimento di minorenni. I controlli sono stati condotti in vari settori produttivi, evidenziando un’ampia presenza di irregolarità tra le imprese della regione.

Milano, 1 maggio 2026 – Lavoro nero, violazioni in materia di salute e sicurezza, anche casi di lavoro minorile: nel 2025, il 68% delle verifiche dell’Ispettorato del lavoro hanno portato ad accertare irregolarità tra le aziende lombarde. I numeri. Il dato è sostanzialmente invariato rispetto al 2024, anche se resta inferiore a quello nazionale che si attesta a quota 74%. Secondo il Rapporto annuale dell’attività di vigilanza, sono stati 13.726 gli accessi avviati tra impese lombarde, di cui 12.306 ispezioni e 1.420 verifiche e accertamenti. Le ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono state 7953, 239 quelle in materia di autotrasporto e 4346 le ispezioni su salute e sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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