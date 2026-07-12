Caso Sba altra ferita per lo sport L’allarme di Melis delegato del Coni

Notizia in breve

Un dirigente sportivo ha dichiarato che la gestione di una società sportiva è complicata dai costi crescenti e dai numerosi adempimenti burocratici imposti dalle nuove leggi. Ha descritto lo spogliatoio come un luogo che rappresenta disciplina, amicizia e valori, sottolineando le difficoltà di mantenere attiva una squadra in un contesto di aumenti economici e normative stringenti. La situazione viene definita come una ferita aperta nel mondo dello sport.