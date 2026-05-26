Il Coni porta lo sport in spiaggia | torna Adriatico sull’Onda dello Sport

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La quinta edizione di “Adriatico, sull’Onda dello Sport” si terrà a Rimini il 29 e 30 maggio. L’evento è organizzato dal Coni Emilia Romagna e si svolgerà al Club Nautico. La manifestazione prevede due giornate dedicate allo sport in spiaggia, con attività promozionali e dimostrative. La presentazione si è svolta martedì mattina. L’iniziativa coinvolge diverse discipline sportive e mira a coinvolgere il pubblico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stata presentata martedì mattina (26 maggio) al Club Nautico Rimini la quinta edizione di “Adriatico, sull’Onda dello Sport”, la manifestazione organizzata dal Coni Emilia Romagna che venerdì 29 e sabato 30 maggio porterà a Rimini due giornate dedicate allo sport, alla promozione delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Festa dello Sport 2026, torna il grande evento che promuove lo sport per tutte le età e le abilitàDal 22 al 24 maggio si terrà la 22ª Festa dello Sport, un evento dedicato alla promozione di discipline sportive per tutte le età e abilità.

La giornata dello sport con il Coni a PoppiA Poppi si svolge la giornata dedicata allo sport, organizzata dal Comune e dal Coni.

Argomenti più discussi: Bernalda celebra lo sport con il CONI e il campione olimpico Amaurys Perez!; Il Coni: Dopo le regate vogliamo le Olimpiadi, asse tra Napoli e Roma; Ritorna la Festa dello Sport. Dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova l’evento più partecipato in Liguria; Lo sport non va in vacanza 2026: pubblicate le graduatorie degli ammessi e le liste d’attesa.

il coni porta loCONI Basilicata al Liceo T.Stigliani di Matera: lo sport diventa educazione alle emozioniLe emozioni non sono il nemico della performance, ma la sua energia questo il filo conduttore del seminario promosso a Matera dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata. trmtv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web