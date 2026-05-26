Il Coni porta lo sport in spiaggia | torna Adriatico sull’Onda dello Sport
La quinta edizione di “Adriatico, sull’Onda dello Sport” si terrà a Rimini il 29 e 30 maggio. L’evento è organizzato dal Coni Emilia Romagna e si svolgerà al Club Nautico. La manifestazione prevede due giornate dedicate allo sport in spiaggia, con attività promozionali e dimostrative. La presentazione si è svolta martedì mattina. L’iniziativa coinvolge diverse discipline sportive e mira a coinvolgere il pubblico locale.
È stata presentata martedì mattina (26 maggio) al Club Nautico Rimini la quinta edizione di “Adriatico, sull’Onda dello Sport”, la manifestazione organizzata dal Coni Emilia Romagna che venerdì 29 e sabato 30 maggio porterà a Rimini due giornate dedicate allo sport, alla promozione delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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