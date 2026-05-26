Il Coni porta lo sport in spiaggia | torna Adriatico sull’Onda dello Sport

Notizia in breve

La quinta edizione di “Adriatico, sull’Onda dello Sport” si terrà a Rimini il 29 e 30 maggio. L’evento è organizzato dal Coni Emilia Romagna e si svolgerà al Club Nautico. La manifestazione prevede due giornate dedicate allo sport in spiaggia, con attività promozionali e dimostrative. La presentazione si è svolta martedì mattina. L’iniziativa coinvolge diverse discipline sportive e mira a coinvolgere il pubblico locale.