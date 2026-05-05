Lo sport nella montagna parmense | in Provincia l’incontro con Coni

Nella provincia parmense si sono tenuti incontri tra rappresentanti sportivi e il Coni per discutere delle possibilità di promuovere attività sportive nelle aree montane. Sono state analizzate varie opportunità volte a valorizzare il ruolo dello sport come elemento di sviluppo sociale ed economico del territorio. L’obiettivo è favorire l’incremento di iniziative sportive che coinvolgano le comunità locali e valorizzino le risorse naturali delle zone montane.

Tante opportunità per favorire lo sport in montagna come occasione di crescita sociale ed economica del territorio.Questo il tema al centro del convegno “Lo sport nella montagna parmense” promosso dalla Provincia di Parma che ha coinvolto i comuni del territorio montano. A Palazzo Giordani il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Lo sport in Italia oggi” con Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI La giornata dello sport con il Coni a PoppiPoppi si trasforma in un villaggio dello sport grazie a un progetto di sport e inclusione promosso dal Comune di Poppi e dal Coni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Addio a Sergio Longoni, un grande per lo sport; Special Olympics. Lo sport è inclusione. Divertimento per tutti all’insegna dell’amicizia; Scompare Sergio Longoni, fondatore di Longoni Sport e DF Sport Specialist; Addio a Sergio Longoni, l’imprenditore che amava la montagna e lo sport. Gli sportivi della Montagna nelle figurineSiamo tutti emuli di Pier Luigi Pizzaballa?, avranno pensato i protagonisti dell’album delle figurine degli sportivi della Montagna Pistoiese, nato per volontà della Liga Cutiglianese e diventato ... lanazione.it Consulta della Provincia. Lo sport come inclusioneLo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. È questa la visione che anima il nuovo progetto promosso dalla Consulta provinciale dello Sport che prende il via con un programma ... lanazione.it LA VANOLI SALUTA CREMONA Il racconto de La Provincia: "Il tabellone dice 111-88 per Venezia, ma nessuno, in quel momento, sta guardando i numeri. Sugli spalti ci sono occhi lucidi, mani che applaudono senza ritmo, bambini che battono le mani sen - facebook.com facebook