Lavitola e il sondaggio per lanciare Ranucci in politica | Ha collaborato anche lui ma non ne voleva sapere di candidarsi

Un sondaggio volto a promuovere la candidatura di Sigfrido Ranucci in politica è stato ideato durante una cena informale a Natale, mentre uno dei protagonisti si trovava all’estero. La persona coinvolta ha affermato che Ranucci ha collaborato in passato, ma non aveva intenzione di candidarsi. La discussione si è svolta in modo spontaneo durante un evento conviviale, senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

Il sondaggio per catapultare Sigfrido Ranucci in politica «è nato a ridosso di Natale, mentre ero all’estero, a un cocktail, una cena in piedi». A svelarlo è la persona che quel sondaggio poi lo ha preparato, ossia Valter Lavitola, l’imprenditore e amico del conduttore di Report indagato come presunto mandante della bomba esplosa proprio fuori casa del giornalista. In un’intervista a Repubblica, Lavitola chiarisce che non può parlare dell’ indagine in corso, ma offre qualche dettaglio in più su quella suggestione di lanciare Ranucci in politica come leader del centrosinistra. La cena tra amici all’estero. «Posso solo dire che eravamo fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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