Durante una partita tra Norvegia e Inghilterra, la palla ha toccato i fili della spider cam, ma i sensori non hanno segnalato alcun contatto. L’azione si è verificata vicino al termine del primo tempo, con i norvegesi in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Andreas Schjelderup. Non ci sono state variazioni nel sistema di rilevamento dei contatti, che ha registrato assenza di interferenze nonostante il contatto visivo. La partita è proseguita senza ulteriori interventi legati a questa segnalazione.

Verso lo scadere del primo tempo, con i norvegesi che conducevano la partita per 1-0 grazie al vantaggio trovato da Andreas Schjelderup, il portiere Nyland ha effettuato un rinvio dal fondo, ma la traiettoria del pallone è stata incredibilmente interrotta dall’impatto con uno dei fili che sostengono la spider cam, finendo direttamente sui piedi dell'inglese Anderson che ha potuto avviare l'azione che ha portato al gol di Bellingham L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Norvegia-Inghilterra: la palla tocca i fili della spider cam ma i sensori non registrano il contatto

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LITIGANO durante la PARTITA di CURLING

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Norvegia - Inghilterra reddit

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