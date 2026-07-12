Il presidente della commissione Lisei ha affermato che il leader del Movimento 5 Stelle ha pronunciato dichiarazioni inesatte sul caso Covid. La commissione ha programmato audizioni con il leader interessato a partire dal 4 agosto. In una proposta presentata nell’autunno 2024, si prevedeva che il leader si dimettesse, fosse ascoltato e poi rientrasse in commissione, ma ha rifiutato di dimettersi.

"Io ho proposto nell'autunno 2024 a Conte questa formula: dimettersi, farsi audire e poi rientrare in commissione. Lui ha opposto resistenza ed ha detto che non era disponibile a dimettersi. Questo m'impediva di convocarlo. Oggi, soltanto a seguito delle sollecitazioni di Fratelli d'Italia, e dopo aver avuto rassicurazioni dai presidenti delle due Camere sulla percorribilità della formula che gli ho proposto, si è finalmente reso disponibile. Ed io l'ho immediatamente inserito tra gli auditi". A dirlo, in un'intervista al Secolo d'Italia, è il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, presidente della commissione Covid. "Dopo diverse... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caso Covid, il presidente della commissione Lisei smaschera Conte: "Dice cose inesatte. Inizieremo ad audirlo il 4 agosto"

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CAOS IN COMMISSIONE COVID: SCONTRO FURIOSO PRIMA DEL VOTO CONTE, È INUTILE CHE BATTA I PUGNI

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