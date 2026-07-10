Il difensore inglese Quansah viene squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso del Messico

Il difensore inglese Jarell Quansah è stato squalificato per due partite dopo aver ricevuto un cartellino rosso contro il Messico. La squalifica lo farà saltare i quarti di finale contro la Norvegia e una eventuale semifinale. La decisione è stata comunicata dalla federazione internazionale. Quansah non sarà disponibile nelle prossime due partite del torneo.

2026-07-09 18:44:00 Breaking news: Il difensore inglese Jarell Quansah salterà i quarti di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia e una potenziale semifinale dopo essere stato squalificato per due giornate. L’ex Liverpool ha sostituito il terzino destro contro il Messico ed è stato espulso per un brutto intervento su Jesus Gallardo all’inizio del secondo tempo. Jarell Quansah è stato squalificato per due giornate dalla FIFA dopo l’espulsione contro il Messico Salterà i quarti di finale dell’Inghilterra contro la Norvegia e una potenziale semifinale pic.twitter.comCNtXvK3mGS – ITV Football (@itvfootball) 9 luglio 2026 L’Inghilterra ha vinto 3-2 ed è passata ai quarti, ma a Quansah è stata concessa una partita in più dalla FIFA per la sua squalifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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