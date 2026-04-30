Un giocatore del Giulianello Calcio è stato squalificato per sei giornate nella Seconda Categoria Lazio dopo aver lanciato terra verso un arbitro durante una partita. La decisione è stata presa dall’autorità competente, che ha comunicato le sanzioni per il comportamento del calciatore. La squalifica si applica alle prossime partite del torneo, impedendogli di scendere in campo fino al termine delle sei giornate stabilite.

? Cosa sapere Il giocatore Mirko Milanesi del Giulianello Calcio riceve sei giornate di squalifica nella Seconda Categoria Lazio.. Il giudice sportivo punisce il lancio di terra verso l'arbitro durante la gara laziale.. Mirko Milanesi del Giulianello Calcio riceve una squalifica di sei giornate dopo aver lanciato della terra verso un arbitro durante una gara di Seconda Categoria nella zona laziale. Il mondo del calcio, nelle sue declinazioni più estreme e bizzarre, sembra muoversi lungo un confine sottile tra il gesto simbolico, l’imprevisto tecnico e la violazione etica. Se analizziamo le recenti cronache sportive, emerge un quadro dove gli elementi naturali, la gestione dei materiali di scarto e persino le scelte alimentari diventano protagonisti di episodi che vanno ben oltre il semplice regolamento di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio Lazio: squalificato il giocatore che lancia terra all’arbitro

LOTITO! CHE BOTTA TIRATA AGLI ARBITRI

Notizie correlate

C’è un prete che urla fuori dal campo, ma è l’allenatore travestito. Il calcio a un giocatore e gli insulti: perché lo hanno squalificato di nuovoSarà stato il colletto troppo stretto, la scomodità dell’abito talare, fatto sta che nella testa di Matteo Ciceri, allenatore dell’Union Mulazzano,...

Violenza nel calcio a 5. Aggressione all’arbitro. Squalificato per due anniPISA Stangata del giudice sportivo sulla squadra under 21 di calcio a 5 della Scintilla 1945 dopo la partita contro il San Giovanni Valdarno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sarri squalificato per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter: non sarà in panchina all'Olimpico; Lazio, Sarri squalificato: salterà la finale di Coppa Italia contro l'Inter; Lazio-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo.

Lazio, confermata la squalifica per Sarri! La decisione del giudice sportivoLazio, nella giornata odierna è stato pubblicato il comunicato del giudice sportivo relativo alle semifinali di ritorno di Coppa Italia: la scelta su Maurizio Sarri La Lazio dovrà fare a meno del prop ... lazionews24.com

Lazio, Sarri squalificato: salterà la finale di Coppa Italia contro l'InterL'allenatore biancoceleste non sarà in panchina nella finale dell'Olimpico contro l'Inter a causa dell'ammonizione ricevuta in semifinale ... gianlucadimarzio.com

La Lazio è una polveriera pronta ad esplodere. #lazionews #Rovella #Lazio #Calcio - facebook.com facebook