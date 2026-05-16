la trappola sul golfo monza ora si fa sul serio

Il Monza è a quattro partite dalla promozione in Serie A. La squadra appare tra le più competitive in base alla qualità dei singoli calciatori. La corsa alla promozione si sta avvicinando alle fasi decisive, e la squadra lotta per raggiungere il traguardo. La situazione attuale del campionato rende ogni partita decisiva per il futuro del club. La squadra si prepara a sfide importanti che potrebbero determinare il salto nella massima divisione.

La promozione in Serie A dista quattro partite e il Monza sulla carta sembra la squadra più attrezzata a livello di qualità dei singoli giocatori. Ma in realtà il percorso playoff rischia di essere fin da subito accidentato. Le due gare di regular season contro la Juve Stabia di mister Abate hanno visto i brianzoli ottenere quattro punti su sei. E il bottino sarebbe potuto essere pieno, se Petagna e compagni non si fossero divorati diversi gol a Castellammare prima di farsi acciuffare sul 2-2. Ma allo stesso tempo, pure il 2-1 maturato in Brianza era giunto al termine di una rimonta sofferta. Ergo, i brianzoli, impegnati questa sera (ore 20) in Campania contro le Vespe nella gara di andata delle semifinali di spareggi, non possono permettersi distrazioni o approcci poco convinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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