Memoria | Duglio Anpi ‘ricordiamo 15 partigiani a 82 anni dal loro sacrificio’

Notizia in breve

A 82 anni dalla loro morte, quindici partigiani vengono ricordati con un momento commemorativo. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, dove sono stati deposti fiori e si sono tenuti interventi per onorare il loro contributo. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e cittadini, tutti uniti nel rispetto per i partigiani. Nessuna figura ufficiale ha partecipato, solo cittadini e membri delle associazioni.