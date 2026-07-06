Memoria | Duglio Anpi ‘ricordiamo 15 partigiani a 82 anni dal loro sacrificio’
A 82 anni dalla loro morte, quindici partigiani vengono ricordati con un momento commemorativo. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, dove sono stati deposti fiori e si sono tenuti interventi per onorare il loro contributo. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e cittadini, tutti uniti nel rispetto per i partigiani. Nessuna figura ufficiale ha partecipato, solo cittadini e membri delle associazioni.
“Per noi è importantissimo che i nomi di questi 15 partigiani vengano ricordati, a 82 anni di distanza dal loro sacrificio”. Sono le parole di Alessandra Duglio, presidente Sezione Anpi - Associazione nazionale Partigiani d'Italia ‘10 agosto 1944’, partecipando a "Pietre della Libertà - Storie di Resistenza in Piazzale Loreto", il monologo civile interpretato dal giornalista e scrittore Alessandro Milan, accompagnato dalle musiche dal vivo del trombettista Raffaele Kohler, organizzata a Piazzale Loreto a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Memoria: Duglio (Anpi), ricordiamo 15 partigiani a 82 anni dal loro sacrificio
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