Cantare l’ultimo calice di Champagne fra il rock e il twist

Peppino di Capri è morto, a 86 anni dopo una lunga malattia, a villa Castiglione a Capri, l'isola dove era nato il 27 luglio del 1939. Lascia i figli Igor, con la prima moglie Roberta Stroppa, e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Pianista raffinato, autore di brani entrati nella memoria collettiva italiana, cantante elegante. Tra le sue canzoni più note Champagne, Roberta, Il sognatore, St. Tropez Twist. Ha vinto due volte il festival di Sanremo: nel '73 con Un grande amore e niente più e nel '76 con Non lo faccio più. Capri. Peppino. La voce clandestina di mille sere d'estate, amori di contrabbando accompagnati da una canzone. Nella... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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