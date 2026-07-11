Morto Peppino Di Capri il re del twist aveva 86 anni Champagne una canzone che è storia

Da liberoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quindici partecipazioni al Festival di Sanremo (con due vittorie, nel 1973 e nel 1976), quattro partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana (con una vittoria, nel 1970) e nove partecipazioni a Canzonissima. E, ancora, una serie di successi indimenticabili come "Un grande amore e niente più", "St Tropez twist", "Roberta", "Luna caprese" e "Champagne", forse la più famosa e la più ballata. Questo e molto altro è stato Peppino Di Capri, scomparso oggi, sabato 11 lulgio, all'età di 87 anni, dopo una carriera durata più di un sessantennio e iniziata a soli quattro anni, perché Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, si esibì in pubblico da piccolissimo, suonando il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Addio Peppino Di Capri: il rinnovatore della canzone italiana che divenne classico

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