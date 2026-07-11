Quindici partecipazioni al Festival di Sanremo (con due vittorie, nel 1973 e nel 1976), quattro partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana (con una vittoria, nel 1970) e nove partecipazioni a Canzonissima. E, ancora, una serie di successi indimenticabili come "Un grande amore e niente più", "St Tropez twist", "Roberta", "Luna caprese" e "Champagne", forse la più famosa e la più ballata. Questo e molto altro è stato Peppino Di Capri, scomparso oggi, sabato 11 lulgio, all'età di 87 anni, dopo una carriera durata più di un sessantennio e iniziata a soli quattro anni, perché Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, si esibì in pubblico da piccolissimo, suonando il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morto Peppino Di Capri, il re del twist aveva 86 anni. "Champagne", una canzone che è storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio Peppino Di Capri: il rinnovatore della canzone italiana che divenne classico

Notizie e thread social correlati

È morto Peppino di Capri, l’autore di “Champagne” aveva 86 anniPeppino di Capri, cantante e autore noto per il brano “Champagne,” è deceduto a 86 anni.

È morto Peppino di Capri, addio al cantante di «Champagne»: aveva 86 anniIl cantante e pianista Peppino di Capri è deceduto questa mattina a 86 anni nella sua abitazione sull’isola di residenza.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; È morto Peppino di Capri.

Si terranno domani alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta di #Capri, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di #PeppinoDiCapri, morto nella notte all'età di 86 anni. Lo comunica la famiglia Ansa x.com

È morto Peppino di Capri reddit

É morto Peppino Di Capri: il mondo della musica è in luttoLa musica italiana è in lutto, ha perso uno dei suoi protagonisti più amati. Peppino Di Capri è morto oggi all’età di 87 anni nella sua amata Capri, a Villa Castiglione, dove viveva da tempo. Secondo ... notizie.it

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana autore di Champagne: una vita di successi ed eleganza. I funerali domenica in piazzettaLa musica italiana perde una delle sue voci più amate e riconoscibili. È morto Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, artista ... msn.com