Da Champagne a Roberta al twist | i successi

C'è una canzone che più di tutte racconta Peppino Di Capri, scomparso oggi, ed è "Champagne". Pubblicata nel 1973, è diventata il simbolo della sua carriera e uno dei brani più amati della musica italiana. Ma ridurre la sua storia artistica a quel solo successo sarebbe ingiusto. In oltre settant'anni di carriera Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, ha firmato decine di brani entrati nella memoria collettiva del Paese, accompagnando generazioni di italiani tra amori, estati, serate al mare e piste da ballo. Le sue canzoni hanno attraversato il tempo senza perdere fascino. Ancora oggi bastano le prime note di "Champagne", "Roberta" o "Saint Tropez Twist" per evocare ricordi, emozioni e momenti di vita vissuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Peppino di Capri, dagli anni del twist a Champagne: una carriera senza tempo

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È morto Peppino di Capri, il cantautore era malato da tempo. Tra i suoi successi “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”È morto stamattina all’età di 87 anni il cantautore italiano Peppino di Capri, nell’isola di residenza.

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Di Capri, da Champagne a Roberta: una vita tra successi e Sanremo x.com

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