Durante la terza tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità a Montreal, in Canada, le atlete italiane Lucrezia Zironi e Giada Rossetti hanno ottenuto il terzo posto nel K2 500 femminile. La coppia ha concluso la gara sul podio, confermando la loro posizione rispetto alle tappe precedenti. La gara si è svolta lungo il fiume canadese, con le due atlete che hanno attraversato il tracciato in tempi che le hanno portate sul podio.

L’ Italia coglie un altro podio nella terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Montreal, in Canada: nella specialità olimpica del K2 500 femminile si classificano terze Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. Nel C2 500 maschile quarto posto per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, infine nel C1 200 femminile ottava posizione per Olympia Della Giustin a. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel K2 500 femminile si confermano sul gradino più basso del podio, ottenuto già nella tappa di Brandeburgo, le azzurre Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, terze in 1:39.05, a 0.80 dalle polacche Martyna Klatt ed Anna Pulawska, prime in 1:38. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, Giada Rossetti e Lucrezia Zironi si confermano sul podio nel K2 500 in Coppa del Mondo

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