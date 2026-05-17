Zironi Rossetti esplodono in Coppa del Mondo | terze nel K2 500 olimpico a Brandenburgo! Tacchini Casadei fuori dal podio
Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità a Brandeburgo, in Germania, le atlete italiane Zironi e Rossetti hanno conquistato il terzo posto nella finale del K2 500 femminile, segnando il primo podio in una specialità olimpica per l’Italia in questa competizione. Nella stessa finale, le coppie Tacchini e Casadei sono uscite dalla top tre, non riuscendo a qualificarsi per il podio. La gara si è svolta nelle ultime ore, con le azzurre che hanno concluso con un risultato positivo.
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, riserva all’ Italia il primo podio in una specialità olimpica proprio nell’ultima finale in programma, quella del K2 500 femminile, grazie alle azzurre Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. CANOA VELOCITÀ. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel K2 500 femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, seste dopo 250 metri, rimontano nella seconda parte di gara e salgono sul gradino più basso del podio, terze con il crono di 1:51.48, a 1.57 dalle tedesche Paulina Paszek e Pauline Jagsch, al successo in 1:49.91, davanti alle australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot, seconde in 1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it
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