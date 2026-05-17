Zironi Rossetti esplodono in Coppa del Mondo | terze nel K2 500 olimpico a Brandenburgo! Tacchini Casadei fuori dal podio

Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità a Brandeburgo, in Germania, le atlete italiane Zironi e Rossetti hanno conquistato il terzo posto nella finale del K2 500 femminile, segnando il primo podio in una specialità olimpica per l’Italia in questa competizione. Nella stessa finale, le coppie Tacchini e Casadei sono uscite dalla top tre, non riuscendo a qualificarsi per il podio. La gara si è svolta nelle ultime ore, con le azzurre che hanno concluso con un risultato positivo.

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