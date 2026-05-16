Canoa velocità | Casadei Tacchini e Zironi Rossetti volano in finale A nel C2 500 e nel K2 500 a Brandeburgo

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata della terza giornata di gare a Brandeburgo, nella seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, due equipaggi italiani hanno conquistato l’accesso alla finale A. Le barche di Casadei e Tacchini nel C2 500 e di Zironi e Rossetti nel K2 500 sono riuscite a qualificarsi per la fase conclusiva della competizione. La gara si svolge fino a domani e vede coinvolti diversi atleti provenienti da varie nazioni.

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La sessione mattutina della terza giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà fino a domani a Brandeburgo, garantisce all’Italia l’approdo di altri due equipaggi alla sfida decisiva. Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile e il duo Lucrezia ZironiGiada Rossetti nel K2 500 femminile volano in finale A. Nella terza serie di semifinale del C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini tagliano il traguardo per primi con 01:43.07  e staccano il pass per la finale A. Nella terza serie di semifinale del K2 500 femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti tagliano il traguardo in seconda posizione con 01:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

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