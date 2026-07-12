Il Canaletto si sta preparando alla cura di mister Rolla, con innesti di giocatori di qualità e esperienza in ogni reparto. La squadra, rinominata Canaletto Sepor, sotto la guida tecnica di Cristiano Rolla, si sta strutturando per affrontare il prossimo campionato di Promozione. La formazione sta lavorando per migliorare la rosa e puntare a risultati importanti nella stagione alle porte.

Prende forma il Canaletto Sepor che sotto la guida di mister Cristiano Rolla proverà a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Promozione. A vestire la maglia gialloblù sarà Nicolò Sbarra, centrocampista classe 1990, proveniente dal Magra Azzurri, che porterà la sua esperienza e l’ottima visione di gioco. A rafforzare la difesa ci penserà Andre Caleo, altro elemento capace di offrire solidità ed esperienza. Classe 1998 e anche lui proveniente dal Magra Azzurri dove si è distinto per affidabilità e grinta. A centrocampo è arrivato Ilyass El Amiry, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile della Tarros sarzanese, club per il quale ha disputato l’ultima stagione nel campionato di Promozione, maturando un’importante esperienza, nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canaletto si prepara alla cura di mister Rolla. Innesti di qualità ed esperienza in ogni reparto

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