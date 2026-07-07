Juventus ritorno di fiamma per Goretzka | i bianconeri cercano qualità ed esperienza

Notizia in breve

La Juventus ha ripreso i contatti per ingaggiare Leon Goretzka, centrocampista tedesco svincolato dal Bayern Monaco. La società aveva già mostrato interesse nei mesi scorsi e ora ha riavviato le trattative per portare il giocatore a Torino. Le operazioni sono ancora in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. Goretzka, che ha lasciato il Bayern Monaco, è considerato un profilo di qualità ed esperienza per il centrocampo.