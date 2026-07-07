Juventus ritorno di fiamma per Goretzka | i bianconeri cercano qualità ed esperienza
La Juventus ha ripreso i contatti per ingaggiare Leon Goretzka, centrocampista tedesco svincolato dal Bayern Monaco. La società aveva già mostrato interesse nei mesi scorsi e ora ha riavviato le trattative per portare il giocatore a Torino. Le operazioni sono ancora in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. Goretzka, che ha lasciato il Bayern Monaco, è considerato un profilo di qualità ed esperienza per il centrocampo.
La Juventus torna su Leon Goretzka: il centrocampista di nuovo nel mirino dei bianconeri dopo i sondaggi degli scorsi mesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe ripreso i contatti per provare a portare a Torino Leon Goretzka, centrocampista tedesco svincolatosi dal Bayern Monaco. Goretzka è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati, e su di lui è forte la concorrenza di grandissimi club europei. – serieanews La Juventus già negli scorsi mesi aveva portato avanti le trattative per capire i margini di riuscire a portare il giocatore in bianconero. La pista, però, si era raffreddata sul finire dello scorso campionato quando il giocatore sembrava essere indirizzato verso un approdo al MIlan. 🔗 Leggi su Serieanews.com
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