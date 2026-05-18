Sparatoria in un centro islamico di San Diego | almeno due morti e diversi feriti La polizia | Minaccia neutralizzata
Una sparatoria si è verificata in un centro islamico nel quartiere di Clairemont, a San Diego, causando almeno due vittime e diversi feriti. La polizia ha comunicato di aver neutralizzato la minaccia e di aver preso in custodia un sospetto. L’incidente si è verificato durante l’orario di apertura, attirando numerosi interventi delle forze dell’ordine sul posto. La scena è stata delimitata mentre i soccorritori si sono occupati dei feriti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Momenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Il bilancio provvisorio, riportato dalla radio di Abc, è di almeno due morti e diversi feriti. Sparatoria in un centro isalmico a San Diego: cosa sappiamo. La polizia ha confermato che è in corso un’operazione nell’edificio e che l’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorritori. Le autorità locali hanno invitato i residenti a evitare la zona e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, sui social network stanno circolando diversi video girati da testimoni presenti nei pressi del centro islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso
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