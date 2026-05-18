Una sparatoria si è verificata oggi in un centro islamico di San Diego, provocando almeno una vittima. La polizia ha riferito che due persone sospettate di aver aperto il fuoco sono state uccise durante l'intervento. Le forze dell’ordine sono attualmente sul posto e stanno gestendo la situazione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle motivazioni dietro l'episodio. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta al Centro Islamico di San Diego. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Morti i due assalitori”

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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