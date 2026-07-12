camminata di san giacomo le foto della terza edizione

La terza edizione della Camminata di San Giacomo si è svolta il 11 luglio 2026 a San Giacomo di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. La manifestazione podistica ha visto un'ampia partecipazione di corridori e appassionati, che hanno percorso i sentieri dell’Appennino tosco-emiliano vicino al casello autostradale di Roncobilaccio. Le foto dell’evento mostrano l’afflusso di persone lungo il percorso e nelle aree di partenza e arrivo.

San Giacomo di Castiglione dei Pepoli (Bologna), 11 luglio 2026 – Grande successo di partecipazione per la 3ª Camminata di San Giacomo, manifestazione podistica che ha animato l'omonima frazione di San Giacomo, a pochi chilometri dal casello autostradale di Roncobilaccio, nel verde dell'Appennino tosco-emiliano. https:www.lanazione.itsportcamminata-di-san-giacomo-le-foto-h4y44jzc Dopo un anno di pausa, la manifestazione è tornata proponendo il 1° Memorial Giovanni Marata, figura molto conosciuta e stimata nel panorama podistico pratese, organizzatore di numerose gare e grande appassionato di sport, al quale è stato dedicato un sentito ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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