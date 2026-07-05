Sull’Appennino torna la Camminata di San Giacomo
Il 11 luglio 2026 si terrà sull’Appennino la terza edizione della Camminata di San Giacomo, dopo un anno di stop. L’evento sarà arricchito dal primo Memorial Giovanni Marata, dedicato a un organizzatore di eventi podistici del territorio pratese. La manifestazione si svolge a Castiglione dei Pepoli.
Castiglione dei Pepoli, 5 luglio 2026 – Dopo un anno di pausa, torna sabato 11 luglio 2026 la Camminata di San Giacomo, giunta alla sua terza edizione, che quest'anno sarà impreziosita dal 1° Memorial Giovanni Marata, dedicato a un grande appassionato di sport e organizzatore di numerose manifestazioni podistiche nel territorio pratese. L'appuntamento è nella frazione di San Giacomo, nel comune di Castiglione dei Pepoli, a soli tre chilometri dal casello autostradale di Roncobilaccio, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. La manifestazione propone una gara competitiva di 7 chilometri e una camminata ludico-motoria di 4 chilometri, con un percorso che si sviluppa prevalentemente su strade sterrate e ombreggiate, immerso nel verde dell'Appennino bolognese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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