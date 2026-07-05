Castiglione dei Pepoli, 5 luglio 2026 – Dopo un anno di pausa, torna sabato 11 luglio 2026 la Camminata di San Giacomo, giunta alla sua terza edizione, che quest'anno sarà impreziosita dal 1° Memorial Giovanni Marata, dedicato a un grande appassionato di sport e organizzatore di numerose manifestazioni podistiche nel territorio pratese. L'appuntamento è nella frazione di San Giacomo, nel comune di Castiglione dei Pepoli, a soli tre chilometri dal casello autostradale di Roncobilaccio, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. La manifestazione propone una gara competitiva di 7 chilometri e una camminata ludico-motoria di 4 chilometri, con un percorso che si sviluppa prevalentemente su strade sterrate e ombreggiate, immerso nel verde dell'Appennino bolognese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sull’Appennino torna la Camminata di San Giacomo

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