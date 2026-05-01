Il primo maggio a Pistoia si è svolta la 48ª edizione della Camminata della Salute, evento che ha coinvolto circa 200 partecipanti. La manifestazione ha visto cittadini di diverse età camminare lungo percorsi che attraversano le zone della città, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e la conoscenza del territorio. Le immagini della giornata mostrano il gruppo di persone che si muove lungo i percorsi all’aperto.

Pistoia, 1° maggio 2026 – Quasi 200 partecipanti hanno animato a Pistoia la 48ª Camminata della Salute, appuntamento che conferma la propria vocazione a coniugare attività fisica e valorizzazione del territorio. https:www.lanazione.itpistoiasportcamminata-della-salute-a-pistoia-la-fotogallery-hx2rjqli Sul tracciato principale di 11,5 km, affiancato da percorsi più brevi dedicati ai non competitivi, la manifestazione ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, mantenendo un’impronta accessibile e partecipata. Partenza e arrivo nello scenario dell’ex Ospedale del Ceppo, uno dei luoghi più significativi della città, che ha offerto un contesto ricco di storia e identità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camminata della Salute, le foto della 48esima edizione

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