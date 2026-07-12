Caldo sull’Italia incombe la configurazione a Omega | di cosa si tratta
Una nuova ondata di caldo intenso sta interessando l’Italia e dovrebbe durare almeno fino al 20 luglio. La situazione climatica è caratterizzata da una configurazione a Omega, che favorisce temperature elevate e stabilità atmosferica. Le previsioni indicano che il caldo proseguirà per diversi giorni, influenzando le condizioni meteorologiche su tutto il territorio nazionale. Nessuna variazione significativa è prevista nelle prossime ore, e le temperature continueranno a rimanere sopra le medie stagionali.
Prosegue la terza ondata di calore dell’anno che, secondo le previsioni dei meteorologi, si prolungherà almeno fino al 20 luglio. Dopo un weekend di instabilità caratterizzato da qualche intenso temporale nel nord Italia, le temperature cresceranno fino a toccare picchi di 43 gradi in Sardegna, dove già durante il fine settimana a Oristano si raggiungeranno i 39 gradi. Il drastico aumento previsto da lunedì, secondo il Consorzio Lamma di Cnr e Regione Toscana, è da attribuire alla “configurazione a Omega”. Il Consorzio Lamma spiega che dall’inizio della prossima settimana un’area di bassa pressione a ovest della penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, che rinforzerà l’anticiclone già presente da settimane sul nostro paese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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