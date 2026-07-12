Caldo sull’Italia incombe la configurazione a Omega | di cosa si tratta

Notizia in breve

Una nuova ondata di caldo intenso sta interessando l’Italia e dovrebbe durare almeno fino al 20 luglio. La situazione climatica è caratterizzata da una configurazione a Omega, che favorisce temperature elevate e stabilità atmosferica. Le previsioni indicano che il caldo proseguirà per diversi giorni, influenzando le condizioni meteorologiche su tutto il territorio nazionale. Nessuna variazione significativa è prevista nelle prossime ore, e le temperature continueranno a rimanere sopra le medie stagionali.