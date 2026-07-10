Domani in Italia sono previsti due bollini rossi, a Firenze e Perugia, e un’allerta arancione a Campobasso. La causa principale è una configurazione meteorologica a omega che favorisce un aumento delle temperature. Le autorità sanitarie consigliano di adottare misure di prevenzione contro il caldo intenso.

Saranno due i bollini rossi domani in Italia, ancora una volta a Firenze e Perugia, mentre a Campobasso l’allerta sarà arancione. Ma a preoccupare i meteorologi è la “configurazione a omega” che farà salire il caldo sull’Italia. Da lunedì prossimo un’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, che rinforzerà l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Nello stesso momento, un’altra area di bassa pressione si consoliderà tra l’Europa orientale e il Mar Nero, dando vita appunto alla “configurazione a omega”. A segnalarlo sono le previsioni di Consorzio LaMMA, Cnr e Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caldo estremo in arrivo sull’Italia: la configurazione a Omega e i consigli dei medici

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Caldo estremo in arrivo: temperature sopra i 35°C

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