Il grande caldo fa una strage 1000 quintali di cozze morte Vongole scomparse a rischio anche le ostriche

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel porto di Rovigo, nella zona di Scardovari, si è verificata la morte di circa mille quintali di cozze Dop a causa delle alte temperature. La moria ha coinvolto anche vongole e potrebbe interessare le ostriche, che risultano meno presenti. La situazione è stata segnalata come preoccupante da parte degli operatori del settore, che temono ripercussioni sulla produzione e sulle attività di pesca locali. Non sono stati forniti dati ufficiali sulle cause specifiche.

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Porto Tolle (Rovigo), 7 luglio 2026 – Una crescente preoccupazione per il mondo della pesca. Nella sacca di Scardovari (Rovigo) si è registrata una moria di mille quintali di cozze Dop. A pochi km di distanza nell’area di Goro sono scomparse un 90% di vongole. Tra le cause principali il grande caldo, che sta destabilizzando gli ecosistemi lagunari dell'Alto Adriatico, aggravando una situazione già critica dagli effetti del granchio blu. L’allarme di Confcooperative: “A rischio anche le ostriche”. L'aumento della temperatura dell'acqua che ha raggiunto i 32 gradi, riduce la concentrazione di ossigeno, favorisce la proliferazione algale e aumenta il rischio di morie nelle aree costiere e lagunari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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