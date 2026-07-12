Caldo fino a 39 gradi qual è il giorno peggiore in Emilia-Romagna L’esperto | Notti tropicali e temperatura media ecco i record che l’estate 2026 potrebbe battere

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella giornata di lunedì 13 luglio, in Emilia-Romagna si prevedono temperature massime intorno ai 36 gradi. La regione ha già registrato picchi fino a 39 gradi in alcune zone durante l’ondata di calore attuale. Le notti sono diventate tropicali e la temperatura media giornaliera ha raggiunto livelli elevati. L’estate 2026 potrebbe superare alcuni record storici di caldo, secondo le previsioni degli esperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 12 luglio 2026 – L’ondata di calore non dà tregua. Si annuncia un inizio di settimana rovente quello alle porte: per domani, lunedì 13 luglio, Arpae prevede temperature massime intorno ai 36 gradi. Appena l’antipasto di quello che attende gli emiliano-romagnoli martedì, quando in pianura sono previste massime che in alcuni punti potranno toccare i 39 gradi. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio il caldo dovrebbe dare tregua: dopo un’iniziale diminuzione, le temperature rimarranno però stazionarie. Quella 2026 si profila ormai come u n’estate da record, o quasi. “Sono molti i primati delle estate precedenti che noi meteorologi stiamo tenendo d’occhio”, conferma Pierluigi Randi, presidente di Ampro, l’ Associazione Meteo Professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caldo fino a 39 gradi qual 232 il giorno peggiore in emilia romagna l8217esperto notti tropicali e temperatura media ecco i record che l8217estate 2026 potrebbe battere
© Ilrestodelcarlino.it - Caldo fino a 39 gradi, qual è il giorno peggiore in Emilia-Romagna. L’esperto: “Notti tropicali e temperatura media, ecco i record che l’estate 2026 potrebbe battere”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sarà severa e lunghissima. DallAlgeria fino alla Danimarca: londata di caldo divorerà lItalia

Video Sarà severa e lunghissima. DallAlgeria fino alla Danimarca: londata di caldo divorerà lItalia

Notizie e thread social correlati

Caldo, in arrivo la terza ondata di calore: 39° di giorno e notti ‘super tropicali’. Allerta meteo in Emilia RomagnaUna nuova ondata di caldo africano sta per colpire l'Emilia Romagna, con temperature previste fino a 39 gradi durante il giorno e notti molto...

Leggi anche: Notti tropicali ed è solo maggio, allarme afa in Emilia-Romagna. L’esperto Arpae: “Ci aspetta un’estate rovente”

Temi più discussi: La bolla del caldo africano: Attenti, sarà così per tutto luglio; EMILIA-ROMAGNA: Terza ondata di caldo, picchi di 40°C; Caldo, in arrivo la terza ondata di calore: 39° di giorno e notti super tropicali; E' tornato il caldo torrido in Pianura Padana: temperatura a 39,3°, superato il record del periodo.

emilia romagna caldo fino a 39Caldo fino a 39 gradi, qual è il giorno peggiore in Emilia-Romagna. L’esperto: Notti tropicali e temperatura media, ecco i record che l’estate 2026 potrebbe battereDa giovedì possibile attenuazione dell’ondata di calore, Pierluigi Randi (Ampro): La regione sarà risparmiata dalle temperature roventi che travolgeranno il sud, la Sardegna e la costa tirrenica ... ilrestodelcarlino.it

Ondata di calore, oggi massime fino a 39 gradiIn Emilia-Romagna la terza ondata di calore del 2026 porta caldo torrido, con massime che ogg (mercoledì 8 luglio), secondo Jacopo Zannoni di Rai Meteo, arriveranno a picchi di 38-39 gradi. Temperatur ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web