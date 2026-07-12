Nella giornata di lunedì 13 luglio, in Emilia-Romagna si prevedono temperature massime intorno ai 36 gradi. La regione ha già registrato picchi fino a 39 gradi in alcune zone durante l’ondata di calore attuale. Le notti sono diventate tropicali e la temperatura media giornaliera ha raggiunto livelli elevati. L’estate 2026 potrebbe superare alcuni record storici di caldo, secondo le previsioni degli esperti.

Bologna, 12 luglio 2026 – L’ondata di calore non dà tregua. Si annuncia un inizio di settimana rovente quello alle porte: per domani, lunedì 13 luglio, Arpae prevede temperature massime intorno ai 36 gradi. Appena l’antipasto di quello che attende gli emiliano-romagnoli martedì, quando in pianura sono previste massime che in alcuni punti potranno toccare i 39 gradi. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio il caldo dovrebbe dare tregua: dopo un’iniziale diminuzione, le temperature rimarranno però stazionarie. Quella 2026 si profila ormai come u n’estate da record, o quasi. “Sono molti i primati delle estate precedenti che noi meteorologi stiamo tenendo d’occhio”, conferma Pierluigi Randi, presidente di Ampro, l’ Associazione Meteo Professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo fino a 39 gradi, qual è il giorno peggiore in Emilia-Romagna. L’esperto: “Notti tropicali e temperatura media, ecco i record che l’estate 2026 potrebbe battere”

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