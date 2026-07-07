Caldo in arrivo la terza ondata di calore | 39° di giorno e notti ‘super tropicali’ Allerta meteo in Emilia Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ondata di caldo africano sta per colpire l'Emilia Romagna, con temperature previste fino a 39 gradi durante il giorno e notti molto tropicali. La regione ha già affrontato due ondate di calore tra fine maggio e giugno, e questa terza fase si aggiunge alle precedenti. È stata emessa un’allerta meteo per la zona, che indica condizioni di temperature elevate e notti calde.

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Bologna, 7 luglio 2026 –  La   terza ondata di caldo africano sta per arrivare anche in Emilia Romagna. Insomma ci risiamo. E dopo le prime due ‘fiammate’ di fine maggio e della seconda parte di giugno, le temperature sono pronte a impennarsi nella nostra regione per la terza volta. Il d-day, con punte che in Emilia potrebbero arrivare nuovamente a 39°, è previsto per mercoledì 9 luglio. E per tutta la prossima settimana ritorna ‘lo spettro’ delle notti ‘super tropicali’ (con minime superiori ai 25 gradi). L’Arpae ha infatti lanciato l’allerta meteo gialla per temperature estreme in Emilia Romagna nella giornata di mercoledì. L’allerta meteo in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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