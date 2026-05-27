Bologna, 27 maggio 2026 – L’estate in Emilia-Romagna è ufficialmente arrivata. Il caldo ha già cambiato faccia alle giornate e soprattutto alle notti. A lanciare l’allarme è Pierluigi Randi, meteorologo e presidente di Ampro, l’Associazione Meteo Professionisti, che sui social ha acceso i riflettori su un fenomeno sempre più frequente anche lungo la Riviera romagnola: le cosiddette ‘ notti tropicali ’. “Cominciamo il conteggio delle notti tropicali romagnole, peraltro per alcune località cominciato ieri, e siamo appena al 26-27 maggio ", ha scritto Randi. L’anticiclone africano ci sarà compagnia per diverse settimane, tra oggi e domani però sulla nostra regione ci sarà un veloce break rinfrescante con qualche temporale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notti tropicali ed è solo maggio, allarme afa in Emilia-Romagna. L’esperto Arpae: “Ci aspetta un’estate rovente”

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