La prossima settimana si prevede un'ondata di caldo estremo con temperature che potranno superare i 42 gradi. L'anticiclone subtropicale africano porterà questa condizione di caldo intenso su tutta la penisola. La durata prevista è di diversi giorni, con le zone più colpite che saranno quelle interne e le regioni del centro e sud. Non sono ancora stati forniti dettagli specifici sulle aree più a rischio o sulla durata esatta del fenomeno.

La prossima settimana si preannuncia rovente a causa della nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano che innescherà un'ondata di caldo estremo su tutta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo estremo in arrivo, picchi di oltre 42 gradi: ecco quando, quanto dura e la mappa delle zone più colpite

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