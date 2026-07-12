Tour de France 2026 allerta caldo per la nona tappa | percorso ridotto di 30 chilometri
Per la nona tappa del Tour de France 2026, che si svolge tra Malemort e Ussel, il percorso è stato ridotto di 30 chilometri a causa di un’ondata di caldo in Corrèze. Gli organizzatori hanno deciso di modificare il tracciato per motivi di sicurezza, eliminando parte del percorso originario. La tappa si svolgerà comunque nella stessa data prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio della gara.
L’ondata di calore in Corrèze costringe gli organizzatori a modificare la frazione da Malemort a Ussel, valida per la nona tappa del Tour de France 2026. Con l’allerta rossa per temperature estreme, il tracciato passa da 185,5 a 155,5 km per tutelare i corridori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Francia nella morsa del caldo: blackout e allerta per il rischio di incendi
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tour de France 2026, modificato il percorso della nona tappa. 30 km in meno a causa del grande caldo
Tour de France 2026, la tappa di domani Tarragona-Barcellona: percorso, orari, tvDomani si svolgerà la seconda tappa del Tour de France 2026, con un percorso di 168,5 chilometri tra Tarragona e Barcellona.
Temi più discussi: Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 7a tappa - Video; Tour de France 2026 · Tappa 12: Percorso, orari, altimetria 16 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026, Merlier vince la 7^ tappa, Pogacar in maglia gialla.
Tour de France 2026, Olav Kooij chiude al quarto posto: Abbiamo riflettuto su quello che era successo ieri e volevamo fare meglio x.com
Tour de France 2026, Merlier concede il bis: trionfo anche a Bergerac, Pogacar resta in maglia gialla Tim Merlier è il padrone assoluto delle volate del Tour de France 2026. Dopo il successo conquistato a Bordeaux, il velocista belga della Soudal Quick-Step s facebook
Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit
Tour de France 2026, 9ª tappa da Malemort a Ussel: il percorsoLa nona frazione, lunga 185,5 km, chiude la prima settimana di competizione in vista della pausa di lunedì. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna ... tg24.sky.it
Tour de France 2026, allerta caldo per la nona tappa: percorso ridotto di 30 chilometriL’ondata di calore in Corrèze costringe gli organizzatori a modificare la frazione da Malemort a Ussel, valida per la nona tappa del Tour de France ... fanpage.it