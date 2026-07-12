Tour de France 2026 allerta caldo per la nona tappa | percorso ridotto di 30 chilometri

Notizia in breve

Per la nona tappa del Tour de France 2026, che si svolge tra Malemort e Ussel, il percorso è stato ridotto di 30 chilometri a causa di un’ondata di caldo in Corrèze. Gli organizzatori hanno deciso di modificare il tracciato per motivi di sicurezza, eliminando parte del percorso originario. La tappa si svolgerà comunque nella stessa data prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio della gara.