Calciomercato Sampdoria prende quota l’idea Camarda | il giovane del Milan può rilanciarsi in Serie B

La Sampdoria valuta un trasferimento di Francesco Camarda, giovane talento del Milan, in Serie B. L’ipotesi di un prestito o di un trasferimento temporaneo potrebbe offrire al giocatore più spazio di gioco e possibilità di crescita. La squadra sta seguendo attentamente la situazione e potrebbe avanzare una proposta nei prossimi giorni. La trattativa non è ancora definita, ma l’interesse verso il calciatore è confermato.

La Serie B può diventare il trampolino di lancio del talento rossonero Francesco Camarda: la Sampdoria ci pensa. La Sampdoria continua a monitorare il mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il proprio attacco e, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza blucerchiata, sta guadagnando sempre più attenzione quello di Francesco Camarda. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato La Serie B può diventare il trampolino di lancio del talento rossonero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il classe 2008, di proprietà del Milan, rappresenta una delle idee più intriganti per il reparto offensivo della Sampdoria. Dopo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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