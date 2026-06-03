Milan Glasner-Pochettino e il terzo incomodo per la panchina rossonera - Goretzka? Prende quota la sorpresa I rumor del calciomercato rossonero

Le trattative per la panchina del Milan sono in fase di definizione, con diverse opzioni sul tavolo. La società ha incontrato ufficialmente Oliver Glasner, il primo confronto è stato positivo. Circolano anche voci su un possibile coinvolgimento di un altro candidato, mentre si discute di un possibile ruolo di un ex tecnico come direttore tecnico. La decisione finale sulla scelta dell’allenatore potrebbe arrivare nelle prossime ore. Non ci sono ancora annunci ufficiali.

Milan-Glasner allenatore (con Rangnick direttore tecnico) Il primo incontro tra il Milan e Oliver Glasner è andato bene. Sensazioni positive e nuovi contatti tra le parti a breve. Il 51enne allenatore nato a Salisburgo resta il primo nome sulla lista del Diavolo per la rifondazione rossonera, forte di un paio di stagioni vincenti al Crystal Palace (dall'FA Cup al trionfo in Conference League dei giorni scorsi) e in precedenza all'Eintyracht Francoforte (con la conquista dell'Europa League). Glasner con Ralf Rangnick direttore tecnico (soluzione che avrebbe la benedizione di Massimo Calvelli)? L'apprezzamento per il tecnico da parte dei rossoneri è indipendente dall'attuale ct dell'Austria, ma la logica suggerisce che l'arrivo di uno è legato a quello dell'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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