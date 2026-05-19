Con l'avvicinarsi delle elezioni per il nuovo presidente della FIGC, si intensificano le discussioni sulla selezione del commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più citati ci sono quello di Allegri e altri allenatori di rilievo. La decisione finale potrebbe dipendere anche dall'influenza di figure di spicco del mondo sportivo, tra cui il presidente del CONI. La questione si inserisce in un quadro di consultazioni e valutazioni in vista delle prossime scadenze federali.

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, insieme ad essa, si accende anche il dibattito legato alle scelte, strategie e scenari. La scelta di quello che sarà il nuovo Commissario tecnico rischia di diventare la vera chiave politica delle prossime elezioni, in programma a giugno. Tra grandi nomi, come quello di Massimiliano Allegri, ritorni ed incastri, lo scontro tra Malagò e Abete si prospetta di fuoco. Da una parte abbiamo Giovanni Malagò, dall'altra, per l'appunto, Giancarlo Abete. Come riferito da 'Tuttosport', il primo nome ha già fatto capire che, in caso di una scelta sbagliata legata alla guida tecnica della Nazionale, potrebbe addirittura mettere in gioco le dimissioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il destino di Allegri verrà deciso da Malagò? L’idea Nazionale prende quota

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Allegri: A palla persa, serve il gusto di duellare | Milan-Lazio | Conferenza Stampa

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