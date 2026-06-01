L’Iran ha annunciato la sospensione di tutti i contatti con gli Stati Uniti e ha deciso un blocco totale dello Stretto di Hormuz, segnando una rottura completa nelle relazioni. Questa decisione segue un accordo preliminare tra Usa e Iran firmato il 28 maggio. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi nel territorio libanese, arrivando a prendere il controllo della fortezza di Beaufort.

La fine della guerra si allontana, in modo netto e brusco. Dopo che il 28 maggio Usa e Iran hanno raggiunto un accordo preliminare, Israele ha continuato gli attacchi sul territorio libanese arrivando a prendere la fortezza di Beaufort. Una mossa dalle pesanti conseguenze. L'Iran e i suoi alleati hanno infatti messo in agenda "la chiusura completa dello stretto di Hormuz", minando anche le trattative con gli Stati Uniti. Interrotti i negoziati tra i due paesi. Il rischio di una nuova escalation. L'Iran pronta a reagire "se Beirut attaccata" L'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut annunciati dal premier Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, "stop ai contatti con gli Usa e blocco totale di Hormuz": rottura totale

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Guerra Iran, Teheran nega trattative con Usa - Porta a Porta 24/03/2026

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