calciomercato inter stones opzione come possibile rinforzo in caso di uscita di pavard

Notizia in breve

L'ex difensore del Manchester City, ora svincolato, è stato preso in considerazione come possibile rinforzo dall'Inter nel calciomercato. Questa opzione sarebbe valutata nel caso in cui si concretizzasse l'addio di Pavard. La società nerazzurra sta monitorando la situazione e potrebbe muoversi in tempi rapidi se la partenza del francese si concretizzasse. Nessun'altra operazione è ancora ufficiale o confermata.