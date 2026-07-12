Calciomercato Inter Stones opzione come possibile rinforzo in caso di uscita di Pavard

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex difensore del Manchester City, ora svincolato, è stato preso in considerazione come possibile rinforzo dall'Inter nel calciomercato. Questa opzione sarebbe valutata nel caso in cui si concretizzasse l'addio di Pavard. La società nerazzurra sta monitorando la situazione e potrebbe muoversi in tempi rapidi se la partenza del francese si concretizzasse. Nessun'altra operazione è ancora ufficiale o confermata.

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di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Stones opzione come possibile rinforzo. L’ex Manchester City, ora svincolato, seguito come alternativa a Pavard. Secondo quanto riportato da Sportitalia e dal giornalista Gianluigi Longari, l’ Inter sta monitorando il profilo di John Stones, ex difensore del Manchester City attualmente svincolato. L’operazione viene considerata come una possibile opportunità qualora Benjamin Pavard lasciasse il club, senza rappresentare al momento un innesto destinato a diventare il primo centrale della difesa nerazzurra. Stones, con esperienza in Premier League e a livello internazionale, potrebbe fornire opzione di esperienza e affidabilità per il reparto difensivo, integrandosi in caso di necessità nella rosa guidata da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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