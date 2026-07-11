Calciomercato Inter LIVE | Pavard resta in uscita Khalaili è sbarcato a Milano si avvicina l’ufficialità

Da internews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore è in uscita dall'Inter, mentre un altro è arrivato a Milano. Khalaili ha sostenuto le visite mediche e si avvicina l’annuncio ufficiale. Pavard resta ancora in lista di partenza. Le trattative di calciomercato sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte. La sessione di mercato dell’Inter prosegue senza sosta, con aggiornamenti continui sulle operazioni concluse e quelle in fase di definizione.

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