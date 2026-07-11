Calciomercato Inter LIVE | Pavard resta in uscita Khalaili è sbarcato a Milano si avvicina l’ufficialità

Un giocatore è in uscita dall'Inter, mentre un altro è arrivato a Milano. Khalaili ha sostenuto le visite mediche e si avvicina l’annuncio ufficiale. Pavard resta ancora in lista di partenza. Le trattative di calciomercato sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte. La sessione di mercato dell’Inter prosegue senza sosta, con aggiornamenti continui sulle operazioni concluse e quelle in fase di definizione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – VENERDI’ 10 LUGLIO Khalaili è pronto per l’Inter: il nuovo colpo nerazzurro sbarca a Milano – FOTO. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Mercato InterLa Roma Ci Prova! Occasione di Mercato per Ausilio!

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#Pastorello in sede: l’#Inter gli ha conferito l’incarico di trovare una nuova sistemazione a #Pavard e #Asllani. https://t.co/9s9MOEEqF5 Tutti i dettagli su https://t.co/aGBYur7ZqS Entra nel gruppo Telegram: https://t.co/EtbArmZDWA x.com

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