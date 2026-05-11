Calciomercato Inter Benjamin Pavard è fuori dal progetto

L'Inter ha deciso di non includere più Benjamin Pavard nel proprio progetto sportivo. La società ha deciso di non procedere con l'acquisto del calciatore, che era stato cercato nel corso della sessione di mercato. La cifra prevista per l'operazione, circa quindici milioni di euro, non verrà versata nelle casse dell'Inter. La questione rappresenta un ulteriore elemento da gestire per il reparto di calciomercato del club.

Una quindicina di milioni che – almeno per il momento – non entreranno nella casse della Beneamata. Una questione in più da trattare per gli uomini di calciomercato dell’Inter sarà l’uscita di Benjamin Pavard. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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