Khalaili ha sostenuto nuove visite mediche con l'Inter. La società sta cercando un difensore e continua a seguire diverse trattative in tempo reale. Sono stati registrati incontri tra le parti coinvolte, mentre alcune operazioni sono state concluse. Il calciomercato del club resta attivo, con aggiornamenti costanti su sviluppi e movimenti di mercato. La sessione di trasferimenti prosegue senza sosta, con attenzione rivolta alle prossime mosse e alle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – SABATO 11 LUGLIO Clamoroso Khalaili: il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: nuove visite mediche per Khalaili. Poi si cerca un difensore

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CALCIOMERCATO INTER. È SUCCESSO POCO FA, VISITE MEDICHE PRENOTATE PER IL NUOVO COLPO DI MAROTTA!

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