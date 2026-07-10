L'Inter ha concluso l'acquisto di Khalaili. La società sta valutando due difensori e ha avviato trattative per acquisire Curtis Jones. In corso incontri e negoziati per definire le operazioni di mercato. La sessione di calciomercato del club prosegue senza sosta, con aggiornamenti continui sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 09 LUGLIO L’Inter pianifica tre colpi: Curtis Jones in pole, quattro nomi per la difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Fatta per Khalaili. Testa a due difensori e l’assalto a Curtis Jones

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