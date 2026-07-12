Il nuovo allenatore della squadra Primavera del Renate sarà Bonazzoli, scelto per guidare il settore giovanile dopo la rinuncia improvvisa di Christian Boscolo. Bonazzoli, noto come attaccante, assume il ruolo di allenatore in una fase cruciale della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha confermato il cambio di guida tecnica. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite con il nuovo staff.

Nome di spicco per la panchina della Primavera del Renate. Dopo l’improvvisa rinuncia da parte di Christian Boscolo (andrà nel settore giovanile del Como) a pochi giorni dal raduno, la società nerazzurra è corsa ai ripari ingaggiando Emiliano Bonazzoli (in mezzo nella foto, a sinistra Marco Valtulina responsabile settore giovanile e a destra Michele Cossa ds settore), volto notissimo con alle spalle una carriera importante. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha indossato le maglie di Cesena, Parma, Verona, Reggina, Sampdoria, Fiorentina, Padova, Siena e Cittadella, totalizzando oltre 560 presenze e 135 reti. Mantovano di Asola classe 1979, al suo ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore iniziando proprio da Renate nel 2020 come collaboratore di Aimo Diana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Serie C. Le Pantere scelgono bomber Bonazzoli per guidare la Primavera

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